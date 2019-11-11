Новикомбанк (опорный банк госкорпорации «Ростех») 11 ноября открыл новый операционный офис в Омске. Отделение находится по адресу: ул. Маршала Жукова, д. 74, корп. 2.



«Новый офис Новикомбанка будет предоставлять широкую линейку розничных продуктов и услуг работникам предприятий многопрофильной промышленной корпорации. Это и кредитование на специальных льготных условиях (ипотека, потребительские кредиты, кредитные карты), и платежные инструменты, дистанционные сервисы и услуги, программы лояльности и т. д.», — говорится в релизе кредитной организации.

Субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получить в новом операционном офисе такие услуги, как кредитование, банковские гарантии, услуги удаленного документооборота с банком при помощи современных систем дистанционного банковского обслуживания.

Стратегией развития банка предусмотрено открытие до 50 региональных офисов различных форматов в течение трех лет. В настоящий момент Новикомбанк насчитывает 17 офисов в 14 субъектах РФ. Филиалы и офисы банка находятся в Санкт-Петербурге, Казани, Туле, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Тольятти, Самаре и других городах России.