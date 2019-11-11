В Санкт-Петербург 11 ноября открылся новый дополнительный офис «Центральный» Московского Кредитного Банка (МКБ), сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение расположено по адресу: ул. Звенигородская, д. 20, литера А.



«В новом офисе для клиентов доступен весь спектр банковских услуг и продуктов для физических лиц: операции по вкладам, кредитные продукты, в том числе рефинансирование, оформление карт, страховые и инвестиционные продукты, валюто-обменные операции и переводы», — говорится в релизе банка.

Также в ДО «Центральный» будут обслуживаться юридические лица по вопросам размещения денежных средств, РКО и зарплатным проектам.

В офисе имется один банкомат и один платежный терминал.

Отделение работает каждый день с 10:00 до 21:00 без перерыва на обед.

