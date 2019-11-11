Альфа-Банк и Геобанк подписали соглашение о сотрудничестве в сфере продвижения одного из продуктов «Альфы». Об этом сообщается в совместном пресс-релизе кредитных организаций.

Клиенты сервиса Геобанка «Многофункциональный банковский офис» могут при содействии работников Альфа-Банка оформить кредитную карту «100 дней без процентов».

Период льготы «100 дней использования кредитных средств без процентов» распространяется на все операции, совершенные по кредитной карте, в том числе на снятие наличных. Беспроцентный период кредитования возобновляется каждый раз на следующий день после полного погашения задолженности по кредитной карте.