Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Сбербанку и «ВЭБ.РФ» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BBB», а Газпромбанку — на уровне «BBB-». Прогноз по рейтингам — «стабильный». Кроме того, рейтинг устойчивости Сбербанка повышен до «bbb» с «bbb-» и исключен из списка Rating Watch Positive («рейтинг под наблюдением с позитивными ожиданиями»), а рейтинг устойчивости Газпромбанка повышен до «bb» с «bb-». ВЭБу рейтинг устойчивости не присваивается с учетом его роли в реализации политики государства, уточняет Fitch.

Также Fitch подтвердило рейтинги «дочек» указанных фининститутов: российских компаний «Сбербанк Лизинг» и «ВЭБ-лизинг» и швейцарских Sberbank (Switzerland) AG и Gazprombank (Switzerland) Ltd. Рейтинги находятся на одном уровне с рейтингами соответствующих материнских организаций. Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства .

Подтверждение РДЭ Сбербанка и ВЭБа на уровне суверенного рейтинга, а также подтверждение рейтинга ГПБ отражают мнение агентства об очень высокой вероятности поддержки государством этих фининститутов в случае необходимости, поясняется в релизе. Подтверждение РДЭ ВЭБа также отражает ожидания Fitch, что банк получит достаточную и своевременную госпомощь в кратко- или среднесрочной перспективе для поддержки роста и решения потенциальных проблем с платежеспособностью и ликвидностью, а также для обеспечения исполнения обязательств перед кредиторами. В Fitch напоминают, что в период с 2015 года по первую половину 2019-го включительно ВЭБ уже получил от государства капитальную поддержку на 1,2 трлн рублей. До конца текущего года ВЭБ может получить еще 160 млрд рублей в капитал, согласно недавнему заявлению первого вице-премьера, главы Минфина РФ Антона Силуанова.

Рейтинг Газпромбанка находится на одну ступень ниже суверенного рейтинга РФ. В частности, банк не обладает исключительной системной значимостью, как Сбербанк, или статусом банка развития, как ВЭБ.

Повышение рейтинга устойчивости Сбербанка и исключение его из списка RWP произведено вслед за завершением пересмотра профиля кредитоспособности банка на индивидуальной основе. Fitch принимает во внимание доминирующую позицию банка на российском банковском рынке и его «гранулярную» и гарантированно дешевую базу фондирования, результатом чего являются высокие финансовые результаты банка, следует из релиза. Исключительно сильная база фондирования является ключевым позитивным фактором рейтинга устойчивости Сбербанка. В числе прочего сообщается, что позиции Сбербанка по капиталу существенно улучшились после продажи им турецкого Denizbank в июле этого года.



Повышение рейтинга устойчивости Газпромбанка отражает улучшение операционной среды в России в последнее время, умеренное увеличение буфера капитала ГПБ для поглощения убытков с момента предыдущего рейтингового действия год назад и снижение рисков, связанных с качеством ранее сформированных активов, следует из сообщения Fitch. Рейтинг устойчивости также учитывает сильную клиентскую базу и стабильную, хотя и концентрированную, базу фондирования. Также данный рейтинг продолжает учитывать повышенный аппетит банка к риску по сравнению с конкурентами с более высоким уровнем рейтинга, определенный корпоративный риск, связанный со структурой собственности, невысокие запасы сверх нормативных значений достаточности капитала и лишь умеренный уровень прибыльности основной деятельности.