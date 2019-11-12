Действующий финансовый директор Сбербанка Александр Морозов покинет свой пост с 1 июля 2020 года. Об этом глава Сбербанка Герман Греф сообщил журналистам после заседания наблюдательного совета.

Морозов останется в группе, его будущая позиция пока не раскрывается. В пресс-релизе банка отмечается, что он вернется к работе в новой должности «после небольшого перерыва».

«Это не неожиданная история <...> он поставил в известность давно, заранее, — отметил Греф. — Человек, который сделал очень многое внутри банка. Финансовый блок в его, я бы даже не сказал сегодняшнем виде, вообще в его банковском виде появился благодаря его усилиям».



Морозов работал в Сбербанке более десяти лет, был награжден благодарностями президента и правительства Российской Федерации, в том числе получил звание заслуженного экономиста России.

Новым руководителем блока «Финансы» в 2020 году будет назначена Александра Бурико. В настоящий момент она начинает свою работу в Сбербанке в качестве советника президента, председателя правления. С 1 января 2020 года она будет назначена старшим вице-президентом, руководителем блока «Финансы», Морозов при этом останется его куратором.

«В должности руководителя блока «Финансы» Александра Бурико будет отвечать за департамент финансов, казначейство, департамент учета и отчетности, управление налогового планирования, центр по работе с инвесторами, а также за дирекцию по управлению и исследованию данных блока», — отмечается в пресс-релизе кредитной организации.