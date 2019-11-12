ЦБ РФ выставит Сбербанку новый штраф в случае неподключения к Системе быстрых платежей (СБП) в предписанный срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

ЦБ РФ запустил систему в конце января. Россияне с ее помощью могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. Все системно значимые банки обязаны были стать участниками системы с 1 октября, однако Сбербанк до сих пор этого не сделал, и регулятор один раз уже выдал ему предписание и назначил штраф.

Ранее глава кредитной организации Герман Греф заявил журналистам, что Сбербанк физически не сможет подключиться к СБП до конца года — разработка систем для подключения закончится лишь в середине января, после чего начнется их тестирование.

Сбербанк не подключится к СБП до конца года Разработка сопутствующих систем должна завершиться в середине января.

«Для всех участников рынка установлены единые правила и сроки подключения к СБП. Для системно значимых кредитных организаций это 1 октября 2019 года. В случае неисполнения этих норм, а также предписаний Банка России мы действуем в рамках наших полномочий, согласно законодательству», — заявили в регуляторе.