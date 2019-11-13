Банк непрофильных активов (БНА) («Траст») за девять месяцев 2019 года инициировал 49 уголовных дел. Совокупный объем злоупотреблений оценивается «Трастом» в 122,4 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные «Траста».



За три квартала банк направил в правоохранительные органы 103 заявления о возбуждении дел, ущерб по которым оценивается в 35,4 млрд рублей. Уголовные дела возбуждались практически в каждом втором случае.

Всего на сопровождении у БНА 80 уголовных дел на 26,7 млрд рублей и 72 материала доследственной проверки, ущерб по которым оценивается в 95,7 млрд рублей. Совокупный объем злоупотреблений, выявленных БНА, составляет 122,4 млрд рублей, отмечается в сообщении банка. За девять месяцев 2019 года «ущерб только от преступлений экономической направленности, по данным МВД, составил 359,9 млрд рублей», отмечает доктор юридических наук, полковник полиции в отставке Андрей Шмонин. За счет работы «Траста» эта сумма может вырасти, добавляет он.



Большая часть дел возбуждена по статьям о мошенничестве, присвоении и растрате. Есть дела по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, краже, коммерческом подкупе, преднамеренном банкротстве, подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, отмечается в сообщении. По инициированным банком делам уже вынесено 14 обвинительных приговоров.

БНА был создан в 2018 году на базе «Траста». После санации трех частных банковских групп — «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка — ЦБ передал с их балансов в «Траст» проблемные активы на 2 трлн рублей. На 30 июня справедливая стоимость этих активов составляла всего 210 млрд рублей. Основная задача «Траста», поставленная ЦБ, за пять лет — к 2024 году — взыскать задолженность и вернуть ЦБ 485 млрд рублей.

