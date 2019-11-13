Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банку «Веста» на уровне «ruBB-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен адекватной позицией по капиталу в сочетании с ограниченными возможностями банка по его самостоятельной генерации, а также адекватными оценками качества активов и ликвидной позиции, консервативной оценкой рыночных позиций и приемлемой оценкой корпоративного управления», — говорится в релизе.

По данным аналитиков, в структуре активов банка выделяются средства, размещенные в банках (28% валовых активов на 1 октября 2019-го, факторинговое финансирование юридических лиц формирует порядка 22% валовых активов; кредиты юридическим лицам составляют 7% валовых активов на 1 октября 2019-го).



«Эксперт РА» также обращает внимание на убыточность деятельности банка в 2019 году (убыток по итогам девяти месяцев 2019 года составил 118 млн рублей; ROE за период с 1 октября 2018 по 1 октября 2019-го составила минус 16,2%) при низком покрытии расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами (70% за III квартал 2019-го) и высокой доле расходов на обеспечение деятельности к средним активам (10% за III квартал 2019-го).

