Платежи по картам Mastercard Росбанка будут недоступны 14 ноября 2019 года с 13:00 до 16:00 мск в связи с техническими работами. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Также будут недоступны платежи по корпоративным картам.

Помимо этого, картами нельзя будет оплатить товары и услуги, в том числе в Интернете, снимать наличные в банкоматах других банков и производить входящие и исходящие переводы по номеру карты, за исключением внутрибанковских.

Ограничения не затронут операции снятия и внесения наличных и оплаты услуг в банкоматах Росбанка, а также переводы по реквизитам банковского счета, включая переводы по номеру телефона с использованием Системы быстрых платежей.