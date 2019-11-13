Росгосстрах Банк подключился к сервисам бесконтактной оплаты Mir Pay и Samsung Pay, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Чтобы воспользоваться сервисами, необходимо установить приложение Mir Pay или Samsung Pay через Google Play на свой смартфон. Чтобы оплатить покупку, нужно разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу. Совершение платежей с помощью смартфона абсолютно безопасно, так как вместо номера карты используется созданный особенным образом цифровой код — токен. Кроме того, для покупки требуется авторизация на смартфоне по отпечатку, ПИН-коду или идентификации внешности в зависимости от устройства.

Сервис платежной системы «Мир» позволяет совершать оплату с помощью смартфонов на операционной системе Android, поддерживающих технологию NFC. Оплачивать покупки c помощью сервиса можно по всей России в торговых точках, в которых принимаются бесконтактные карты «Мир». Samsung Pay — сервис для смартфонов Samsung, поддерживающих аналогичную технологию. Благодаря Magnetic Secure Transmission Samsung Pay покупки можно оплачивать на любых терминалах — не только тех, которые поддерживают бесконтактную оплату.