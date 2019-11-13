Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг НБД-Банка до уровня «ruBBB+», установлен «стабильный» прогноз. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Повышение рейтинга обусловлено стабильно высокими уровнями достаточности капитала и рентабельности деятельности на фоне сохранения приемлемого качества кредитного портфеля при органическом росте бизнеса. Кроме того, рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительными оценками рыночных позиций и корпоративного управления, а также адекватной ликвидной позицией», — говорится в сообщении.

Удовлетворительная оценка рыночных позиций отражает невысокую долю банка на российском банковском рынке при достаточно сильных позициях на региональном уровне. Для банка характерна низкая диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска.

Эксперты указывают на сильную позицию по капиталу и высокую рентабельность. Банк соблюдает нормативы достаточности собственных средств со значительным запасом, при этом невысокие темпы прироста активов под риском позволяют банку поддерживать существенный буфер по капиталу. Положительное влияние на капитальную позицию оказывает высокая рентабельность деятельности.

Качество активов банка оценивается как приемлемое. Основу активов банка формирует ссудный портфель. Качество кредитного портфеля находится на адекватном уровне. Отмечается адекватная ликвидная позиция банка.

Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный при отдельных недостатках во внутренних бизнес-процессах банка. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, при этом присутствуют недостатки в части оценки и управления отдельными видами банковских рисков.