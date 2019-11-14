Робот-оператор Сбербанка звонит клиентам с просроченной задолженностью около 100 тыс. раз в день, сообщил зампредседателя правления Сбербанка Олег Ганеев журналистам.

«Более 90% первых контактов сейчас идет с применением робота-оператора, ранее мы его называли робот-коллектор. Уровень качества сравним с человеческим — 97%, распознавание речи — 95%. Ну и в общем, это уже 100 тысяч звонков в день», — рассказала Ганеев. Он уточнил, что робот-оператор сейчас делает не только первичные звонки с уведомлением о просроченной задолженности, но и консультирует клиентов, а также может звонить третьим лицам для актуализации контактов заемщика.

Из всех звонков по просроченной задолженности на данный момент робот совершает 20%. По словам Олега Ганеева, в Сбербанке хотят довести эту долю до 50%.

«Когда идет диалог с клиентом, в принципе, понять, что разговор не с живым человеком, достаточно сложно, поскольку подбирается голос. В следующей стадии мы хотим моделировать в том числе эмоциональное состояние, чтобы оно подстраивалось под клиента, с которым идет общение», — добавил он.