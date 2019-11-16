В интернет-банке и мобильном приложении банка «Санкт-Петербург» теперь можно оформлять подписки на счета и оплачивать их автоматически, следует из релиза финучреждения.

«Автоплатеж по выставленному счету можно подключить из раздела «Подписки» в интернет-банке и мобильном приложении БСПБ. При подключении услуги клиент указывает свой лицевой счет или номер телефона, выбирает дату и максимально возможную сумму списания. Поступивший от поставщика услуг счет оплачивается автоматически, а банк информирует об этом клиента с помощью СМС или push-уведомления. Если сумма платежа больше максимальной, банк сообщит об этом клиенту и не будет осуществлять оплату счета без специального указания», — отмечается в релизе.

Кроме того, появилась еще одна возможность — запрос начисления по месяцам: при вводе лицевого счета или номера телефона и месяца оплаты клиент нажимает кнопку «Запросить начисления» и видит сумму к оплате из квитанции и, при наличии, дополнительные опциональные услуги. Также клиенту доступен сервис заполнения показаний счетчиков и приведены предыдущие показания по каждому из них, уточнили в банке «Санкт-Петербург».

На данный момент реализована возможность подключения автоплатежа трем крупным компаниям из сферы ЖКХ: ПАО «Ростелеком», ООО «Газпром межрегионгаз» и ГУП ВЦКП. Список организаций ЖКХ, доступных для автоматической оплаты с услугой «Автоплатеж», будет расширяться, заключили в банке.