Московское ООО «Техномарк», признанное ранее судом банкротом, подало заявление о включении в реестр требований кредиторов бывшего владельца банка «Российский Кредит» Анатолия Мотылева долга в размере 38,5 млрд рублей, говорится в определении арбитражного суда Москвы.



Заявление компании суд рассмотрит 22 января 2020 года.

В октябре в рамках дела о банкротстве компании «Техномарк» ее конкурсный управляющий подал в суд заявление о привлечении Мотылева и еще трех физических лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО и взыскании с них 38,5 млрд рублей.

Столичный арбитраж 19 февраля 2018 года признал Мотылева банкротом, в отношении него была введена процедура реализации имущества гражданина.

В производстве суда находится на рассмотрении заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании солидарно 3,6 млрд рублей убытков с Мотылева и еще четырех топ-менеджеров банка «Российский Кредит». Также в заявлении конкурсного управляющего содержится требование о взыскании с экс-руководителей банка убытков на сумму от 1,5 млрд до 2,6 млрд рублей.

Кроме того, в мае кассационная инстанция подтвердила отказ АСВ в аресте имущества Мотылева на сумму 3,9 млрд рублей. Было отказано и в аналогичном требовании управляющего об аресте имущества еще четырех руководителей банка на сумму от 5,5 млрд до 6,5 млрд рублей.

Ходатайство об аресте имущества было направлено в суд в рамках заявления агентства о взыскании убытков в размере более 12 млрд рублей с экс-руководства банка.

В результате проведенной проверки АСВ установлено, что контролирующие банк лица принимали решения о предоставлении кредитов техническим юридическим лицам. Эти юрлица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам, отметило АСВ.

Арбитражный суд Москвы 13 октября 2015 года признал банк «Российский Кредит» банкротом.