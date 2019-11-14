Демонстрировавшаяся по ТВ реклама карты Райффайзенбанка «#всёсразу» нарушила сразу два положения законодательства в сфере рекламы. К такому выводу пришли в Федеральной антимонопольной службе, и комиссия ФАС признала рекламу ненадлежащей, свидетельствует сообщение на сайте ведомства.

В ФАС поступила жалоба на рекламный ролик, распространявшийся в эфире телеканалов «Россия 1», «ТНТ», «ТВ-3», «СТС» в июне — июле 2019 года. Выяснилось, что на всем протяжении рекламы в нижней части кадра сменялись уведомления с текстом о подробностях и условиях начисления кешбэка и обслуживания карты, при этом текст, выполненный мелким шрифтом и размещенный на 6—7% площади кадра, менялся каждые три секунды.

Проанализировав ролик, комиссия ФАС России пришла к выводу, что мелкий шрифт и краткое время показа не позволяют потребителям прочитать тексты уведомлений, то есть фактически информация об условиях предоставления финансовой услуги в рекламе отсутствует.

Как следует из сообщения ФАС, ролик также оказался дезориентирующим: его текст, в котором упоминались «кешбэк до 5%» и «бесплатное обслуживание», давал потребителям основания полагать, что по предлагаемой Райффайзенбанком карте «#всёсразу» кешбэк в указанном размере и бесплатное обслуживание предоставляются одновременно.

«Однако, как выяснило ведомство, среди карт банка «#всёсразу» отсутствует карта, по которой предоставляется и кешбэк до 5%, и бесплатное обслуживание одновременно. А значит, в рекламе сообщаются недостоверные сведения и отсутствует существенная информация об условиях оказания финансовых услуг», — заключают антимонопольщики.

ФАС признала ролик нарушающим закон «О рекламе» и выдала Райффайзенбанку как рекламодателю предписание об устранении нарушения. Материалы разбирательства переданы для возбуждения дела об административном правонарушении. Банку грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, указано в сообщении.



«Всегда вызывает большое удивление, когда важная или существенная для потребителя информация размещается в рекламе мелким шрифтом, который невозможно понять. Для кого пишется эта информация? Потребители ее все равно не видят, а антимонопольные органы не принимают. Хочется напомнить рекламодателям, что никакую задачу такой шрифт не выполняет, зато часто является основанием для выявления нарушения закона «О рекламе», — отметила, комментируя ситуацию, начальник управления рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина.