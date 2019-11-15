Сбербанк по итогам девяти месяцев 2019 года выплатил членам правления вознаграждение в размере 1,328 млрд рублей против 1,303 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, рост составил 1,9%, следует из ежеквартального отчета крупнейшего российского банка.

«За девять месяцев 2019 года членам правления банка было выплачено 1,328 миллиарда рублей вознаграждения, начисленного в 2019 году», — отмечает банк.

В документе поясняется, что в данную сумму входит фиксированное вознаграждение (должностные оклады, оплата отпусков, оплата по среднему заработку за период служебных командировок) в размере 1,046 миллиарда рублей. А также переменное вознаграждение (квартальные премии, вознаграждение по итогам работы за год, прочие единовременные вознаграждения) — 275,7 млн рублей и вознаграждение за исполнение функций членов набсовета — 5,9 млн рублей.

Ключевые управленцы Сбербанка и члены их семей держат в банке 12,4 млрд рублей По состоянию на 30 сентября 2019 года отсутствовали кредиты и авансы, выданные ключевому управленческому персоналу Сбербанка.

Обязательства по выплате долгосрочного вознаграждения, основанного на акциях, по состоянию на 30 сентября 2019 года составили 5,2 млрд рублей, следует из отчета кредитной организации.

Как сообщается на сайте Сбербанка, в состав правления банка входят девять человек — первые зампреды Александр Ведяхин, Лев Хасис, а также зампреды Олег Ганеев, Белла Златкис, Светлана Кирсанова, Станислав Кузнецов, Александр Морозов и Анатолий Попов. Председателем правления является Герман Греф.