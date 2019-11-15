ВТБ в рамках развития собственной жилищной экосистемы достиг договоренности о приобретении контрольной доли в компании «Домиленд» — одной из ведущих систем для управления недвижимостью в России. Соответствующее соглашение было подписано сторонами 14 ноября, сделка будет закрыта до конца месяца, сообщили в банке.

Сервис «Домиленд» используется жителями многоквартирных домов, комплексов апартаментов и поселков для взаимодействия с поставщиками услуг: управляющими, ресурсоснабжающими и любыми сервисными организациями. На сегодняшний день к системе подключено более 100 управляющих организаций и зарегистрировано 200 тыс. лицевых счетов. Ежемесячный оборот платежей за ЖКУ через приложение составляет более 140 млн рублей.

Основной функционал сервиса для жителей предполагает работу с несколькими направлениями: это аварийные заявки (вызов сантехника, ремонт лифта и т. п.), обращения в УК (заказ справок или пропуска на территорию), участие в общих собраниях собственников, просмотр начислений за ЖКУ и их оплата, отправка показаний приборов учета потребления ресурсов. Кроме того, в сентябре был запущен маркетплейс бытовых товаров и услуг, актуальных для каждого конкретного дома и пользователя: доставка воды, служба уборки, ремонт техники, хранение с доставкой и другие бытовые сервисы. Система помогает управляющим компаниям оптимизировать свои процессы и повышает рентабельность их бизнеса, а для жителей повышает уровень комфорта, подчеркивают в ВТБ.

ВТБ создает жилищную экосистему Вячеслав Дусалеев будет отвечать за создание и развитие проекта, включая его финансовый результат.

«Под управлением ВТБ компания продолжит развивать систему управления домами для застройщиков, управляющих и ресурсоснабжающих компаний, систему для управления услугами для поставщиков сервисно-бытовых услуг и сервис для резидентов домов. По всем трем блокам системы будут поддерживаться интерфейсы на мобильных и веб-технологиях. Внутри сервиса жителя будет развиваться сообщество с возможностью проведения опросов, доской объявлений, в том числе по аренде, группами соседей, советом МКД и другими возможностями», — рассказали в банке.



«В рамках формирования полностью цифрового клиентского опыта мы намерены создать единую платформу, которая повысит уровень комфорта жителей и изменит имидж сферы управления жильем. В перспективе мы создадим полноценное виртуальное сообщество жителей, в котором они смогут лично решать все возникающие в доме вопросы. Мы намерены интегрировать новый продукт с жилищной экосистемой банка и в перспективе нескольких лет занять благодаря ему не менее 25% на рынке всех вопросов, связанных с проживанием», — комментирует заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.