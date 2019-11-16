Промсвязьбанк открыл отделение в подмосковном Щелково. Офис расположен по адресу: ул. Комарова, д. 2, следует из релиза кредитной организации.

«В офисе клиентам банка доступен полный спектр финансовых услуг, например, открытие вклада, получение кредита и кредитной карты. Офис в подмосковном Щелково открылся в рамках обновления бренда сети. Офисы ПСБ нового формата более светлые и открытые, пространство организовано по принципам эргономики и рационального зонирования...», — отмечается в сообщении.

Режим работы офиса: с понедельника по пятницу — с 9:00 до 20:00 (без перерыва), в субботу — с 10:00 до 16:30, воскресенье — выходной.