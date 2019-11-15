Новый иск банка «Восточный» к Evison Holdings Limited — структуре инвестфонда Baring Vostok, через которую он владеет почти половиной акций кредитной организации, — и основателю фонда Майклу Калви связан с итогами проверки «Восточного» со стороны Центробанка в 2016 году. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на копию текста искового заявления, подлинность которого подтвердила пресс-служба кредитной организации.

Напомним, «Восточный» 13 ноября обратился в Арбитражный суд Амурской области с исковым заявлением в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и Evison Holdings Limited. Сумма требований составляет 8,8 млрд рублей, но их суть не уточнялась.

Как указывает «Коммерсант», в иске утверждается, что банк понес убытки на 8,8 млрд рублей по результатам его проверки регулятором в 2016 году, когда банком владели фонды Baring Vostok, но еще не владел нынешний основной бенефициар Артем Аветисян.

Согласно акту проверки, ЦБ счел отчетность кредитной организации на 1 июня 2016 года недостоверной. Регулятор выявил в отношении почти 78 тыс. кредитов искажение сроков просроченной задолженности. Это привело к предписанию о создании банком дополнительных резервов на 6,8 млрд рублей. Кроме того, «Восточный» неправомерно досрочно признавал в составе прибыли комиссионные доходы за заключение договоров страхования с заемщиками в случаях, когда комиссия уплачена заемщиками из суммы предоставленного кредита. По этому нарушению регулятор уменьшил капитал банка на 2 млрд рублей.

Истец также ссылается на объяснения в отношении выявленных фактов, направленные банком в ЦБ. Тогда «Восточный» в ответе регулятору утверждал, что основной объем искажений произошел в результате сбоя в работе автоматизированной банковской системы от группы компаний «Центр финансовых технологий». Сейчас банк обращает внимание суда на то обстоятельство, что фонд Baring Vostok Private Equity Fund III является акционером компании «ЦФТ Ритейл». Истец считает, что технический сбой был создан в интересах Baring Vostok, чтобы подкорректировать отчетность банка.

В итоге регулятор согласовал план повышения устойчивости и оздоровления объединенного банка (к «Восточному» был присоединен Юниаструм Банк Аветисяна). Объединенный банк досоздал все необходимые резервы за 2017 год за счет полученной прибыли. Истец пытается взыскать понесенные в указанном году расходы в размере 8,8 млрд рублей.

Банк «Восточный» подал иск к Майклу Калви и Evison Holdings на 8,8 млрд рублей Исковое заявление было подано 13 ноября.

Официальный представитель Baring Vostok заявил «Коммерсанту», что претензии от имени банка направляет компания «Финвижн» Артема Аветисяна, чтобы решить за счет фондов проблему текущего дефицита капитала «Восточного».

До недавнего времени крупнейшим из совладельцев банка, контролировавшим более половины его акций (через компанию Evison), был фонд Baring Vostok; вторую ключевую группу собственников представляли бывшие акционеры Юниаструм Банка, который был присоединен к «Восточному», в том числе компания «Финвижн» Артема Аветисяна. В мае Арбитражный суд Амурской области обязал Evison исполнить кол-опцион и продать 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн», и после исполнения опциона в июне преимущество по размеру пакета получили Аветисян и его сторонники; в сентябре стало известно, что фонд Baring Vostok не смог через суд оспорить утрату контроля над банком «Восточный». В начале этого года после заявления, поданного в правоохранительные органы миноритарием «Восточного» из числа бывших акционеров «Юниаструма» Шерзодом Юсуповым, были арестованы ряд представителей Baring Vostok, включая основателя фонда Майкла Калви, по подозрению в хищении средств «Восточного». При избрании совета директоров банка в июне его акционеры обвинили друг друга в саботаже. В ноябре был сформирован новый совет директоров, который возглавил Артем Аветисян.

Совет директоров банка «Восточный» возглавил Артем Аветисян Новый состав совета директоров банка «Восточный» был утвержден его акционерами 1 ноября.

В конце июля сообщалось, что «Восточный» подал иск к Evison Holdings и Калви о возмещении 9,8 млрд рублей убытков. На этапе подготовки иска банк разъяснял, что «иск направлен на возмещение убытков, причиненных банку в результате масштабных злоупотреблений со стороны бывшего контролирующего акционера, в числе которых вывод средств через фиктивные договоры оказания услуг или через договор отступных», а также касается масштабного сокращения сотрудников Юниаструм Банка после объединения этих банков, что «привело к тотальной потере компетенций в риск-менеджменте и работе с МСБ» и в конечном итоге — к существенному обесценению корпоративного портфеля банка.



В августе стало известно, что «Финвижн» Аветисяна направила Evison досудебную претензию с требованием возместить 12,6 млрд рублей убытков.