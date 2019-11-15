Банк России определил среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 1 июля по 30 сентября 2019 года, применяемые в качестве ориентиров для соответствующих договоров, которые финансовые организации будут заключать с физическими лицами в I квартале 2020 года. Во всех категориях кредитов зафиксирована неоднородная динамика ПСК, свидетельствуют данные регулятора.

В частности, в III квартале по сравнению со II кварталом текущего года понизилось значение ПСК по кредитам на новые автомобили, а на подержанные — выросло. Здесь и далее случаи роста ПСК обозначены в таблицах жирным шрифтом.

Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства

Автотранспортное средство Средняя ПСК за II квартал 2019 года, % Средняя ПСК за III квартал 2019 года, % С пробегом до 1 тыс. км 12,96 12,857 С пробегом свыше 1 тыс. км 17,603 18,301

Потребкредиты в категории от 30 тыс. до 300 тыс. и самым большим (свыше 300 тыс.) лимитом кредитования подешевели, но для кредитов с самым маленьким лимитом наблюдалось повышение средней ПСК.

Потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на день заключения договора)

Размер лимита, руб. Средняя ПСК за II квартал 2019 года, % Средняя ПСК за III квартал 2019 года, % До 30 тыс. 21,76 21,816 От 30 тыс. до 300 тыс. 23,147 22,275 Свыше 300 тыс. 22,283 21,806

В POS-сегменте (целевые потребительские кредиты без обеспечения в торговых точках) значения ПСК в основном снизились, а рост зафиксирован по длинным (на срок более года) кредитам в размере до 30 тыс. рублей.

Целевые потребительские кредиты (займы), предоставляемые путем перечисления заемных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) при наличии соответствующего договора с ТСП (POS-кредиты) без обеспечения

Размер лимита, руб. Средняя ПСК за II квартал 2019 года, % Средняя ПСК за III квартал 2019 года, % Кредиты сроком до года До 30 тыс. 17,93 16,13 От 30 тыс. до 100 тыс. 17,843 16,77 Свыше 100 тыс. 17,578 16,851 Кредиты сроком свыше года До 30 тыс. 12,456 13,139 От 30 тыс. до 100 тыс. 13,327 12,966 Свыше 100 тыс. 13,96 13,448

В категории нецелевых потребительских кредитов, целевых без залога (кроме POS-кредитов) и кредитов на рефинансирование в основном отмечено снижение средней ПСК, однако большие краткосрочные кредиты (на срок до года в сумме более 300 тыс. рублей) подорожали.

Нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности

Размер лимита, руб. Средняя ПСК за II квартал 2019 года, % Средняя ПСК за III квартал 2019 года, % Кредиты сроком до года До 30 тыс. 30,484 30,231 От 30 тыс. до 100 тыс. 17,853 16,612 От 100 тыс. до 300 тыс. 15,902 15,743 Свыше 300 тыс. 10,848 11,282 Кредиты сроком свыше года До 30 тыс. 20,206 19,889 От 30 тыс. до 100 тыс. 19,12 18,69 От 100 тыс. до 300 тыс. 18,286 17,957 Свыше 300 тыс. 15,446 14,667 Потребкредиты, предоставляемые при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет 16,379 14,586

Напомним, что Банк России на заседании в октябре понизил ключевую ставку в четвертый раз — до 6,5%. Регулятор также указывал, что сохраняется потенциал для дальнейшего снижения кредитных ставок.

С 1 июля 2015 года банки, выдавая новые кредиты физлицам, не могут превышать среднерыночные значения ПСК более чем на треть. Согласно расчетам ЦБ, в IV квартале текущего года максимально допустимые значения ПСК по кредитам на новые и подержанные автомобили составят 17,143% и 24,137% соответственно, по кредитам с лимитом кредитования — 29,075—29,7%, по POS-кредитам — 17,288—22,468% в зависимости от срока и суммы, по нецелевым, целевым без залога и кредитам на рефинансирование — 15,043— 40,308% в зависимости от срока и суммы, по потребительским кредитам, предоставляемым при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, — 19,448%.

С 24 июня 2018 года вступила в силу поправка в закон «О потребительском кредите (займе)», ограничивающая долю одного кредитора при расчете ПСК планкой в 20%.



Центробанк определяет среднерыночные значения полной стоимости потребительского кредита (займа) не только для кредитных, но и для микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и ломбардов.

