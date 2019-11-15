Московский Кредитный Банк осуществил ряд последовательных сделок на финансовом рынке с целью улучшения структуры и качества капитала, отчитался банк в пятницу.

Так, 6 ноября МКБ завершил сделку по привлечению капитала в размере 14,7 млрд рублей, разместив свои акции посредством открытой подписки (SPO). На привлеченные средства банк выкупил часть собственных еврооблигаций на общую сумму 150 млн долларов с целью их последующего погашения.

В рамках SPO МКБ разместил 2,75 млрд акций по цене 5,35 рубля за бумагу; дисконт к цене закрытия торговой сессии 5 ноября 2019 года (5,565 рубля) составил 3,9%. 56,07% общего объема предложенных акций были приобретены ключевым акционером банка — концерном «Россиум». Остальной объем выкупили российские и иностранные институциональные и частные инвесторы.

Одновременно с SPO банк выкупил субординированные еврооблигации со сроком погашения в 2027 году и купоном в 7,5% (CBOM-27) на сумму 100 млн долларов и бессрочные облигации с купоном 8,875% (CBOM-perp) на сумму 50 млн долларов.

МКБ 14 ноября досрочно погасил часть выкупленных еврооблигаций. По итогам частичного погашения еврооблигаций в обращении остаются еврооблигации CBOM-27 на сумму 440 млн долларов и бессрочные еврооблигации на сумму 540 млн долларов.

«Замещение части субординированных займов акционерным капиталом позволит МКБ снизить стоимость капитала, сократив процентные расходы банка, и существенно увеличить регуляторные нормативы достаточности капитала для дальнейшего роста бизнеса», — подчеркивается в сообщении.

МКБ ожидает, что прибыль от погашения выкупленных еврооблигаций составит примерно 28 млн долларов (без учета экономии на купонных выплатах по погашенной части бумаг) и будет отражена в отчетности за IV квартал 2019 года.



«Сделки по оптимизации капитала (прежде всего SPO) прошли весьма успешно, в том числе благодаря многолетней работе банка на рынках капитала. Удалось качественно улучшить структуру капитала для дальнейшего роста, при этом созданный запас капитала позволит нам уверенно идти к поставленным целям. Кроме того, по итогам роуд-шоу в Лондоне, Нью-Йорке, Таллине, Стокгольме, Париже и Франкфурте мы существенно расширили географию и улучшили диверсификацию нашей инвесторской базы», — сообщил председатель правления МКБ Владимир Чубарь по итогам сделки.