Росбанк восстановил работу системы после технического сбоя в ночь на 16 ноября, сообщил ТАСС представитель кредитной организации.

«Ночью 16 ноября с 2:00 до 4:00 (время наиболее низкой трансакционной активности) Росбанком проводились плановые работы по усовершенствованию технических средств, в период которых могли наблюдаться временные перерывы в работе карточных сервисов. На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме», — отметил представитель банка.

Ранее в кол-центре кредитной организации ТАСС сообщили, что ряд клиентов банка по всей России могли испытывать трудности с проведением операций в ночь с пятницы на субботу.