«Ростелеком» завершил создание беспроводной локальной вычислительной сети по технологии Wi-Fi в 6,3 тыс. отделений Сбербанка. Об этом телекоммуникационный оператор объявил в понедельник, 18 ноября.

«Ростелеком» организовал защищенную беспроводную сеть Wi-Fi в отделениях Сбербанка по всей стране с поддержкой авторизации пользователей в соответствии с законодательством РФ. Сеть доступна как для клиентов, которым предоставлен беспроводный доступ к Интернету, так и для сотрудников для доступа к информационным ресурсам банка.



Право на организацию беспроводной локальной вычислительной сети «Ростелеком» получил в апреле 2019 года, одержав победу в открытом конкурсе. Сумма контракта, заключенного на два года, составила 759 млн рублей (включая НДС).