Банк «ФК Открытие» объяснил проблемы со входом в приложение обновлением программного обеспечения. В настоящее время мобильный банк работает в штатном режиме, сообщили Банки.ру в кредитной организации.

Утром 18 ноября клиенты банка жаловались в «Народном рейтинге» на сбой в приложении «Открытия». «18 ноября в 8:30 утра мобильный банк на Android не работает — не пускает внутрь»,— поделился пользователь под ником korzh_yura.

«Слишком часто выполняются какие-то технические работы! Сейчас нужен доступ к моим финансам, а я даже в личный кабинет зайти не могу!» — жаловался другой клиент банка.

«В связи с обновлением программного обеспечения мобильного банка были ограничения в работе приложения. Сейчас мобильное приложение работает в штатном режиме», — прокомментировали в «Открытии».