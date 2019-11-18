Чистая прибыль банка «Уралсиб» по итогам девяти месяцев 2019 года составила 11,4 млрд рублей против 7,5 млрд за аналогичный период прошлого года. Такие данные отчетности по РСБУ приводятся в релизе кредитной организации.

В частности, чистые процентные доходы банка за девять месяцев 2019 года составили 31,2 млрд рублей против 25 млрд годом ранее.

В III квартале активы банка увеличились на 38,8 млрд рублей по сравнению с предыдущим кварталом и достигли 517,6 млрд, в том числе чистая ссудная задолженность — 311,7 млрд, вложения в финансовые активы — 118,2 млрд рублей.



«Капитал банка по итогам III квартала 2019 года достиг 56,8 млрд рублей. Все обязательные нормативы выполнялись банком с существенным запасом», — отмечается в сообщении.