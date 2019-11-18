Национальный совет финансового рынка (НСФР) подготовил пакет предложений по изменению законодательства в связи с нашумевшей историей с Тинькофф Банком. Рекомендации были направлены в Банк России и Росфинмониторинг, сообщил на заседании по вопросам использования решений комиссий по трудовым спорам (КТС) в мошеннических схемах и схемах по отмыванию преступных доходов председатель НСФР Андрей Емелин.



Напомним, 9 октября стало известно, что со счета строительной компании ООО «Пегас» было списано 5,5 млн рублей якобы без ведома генерального директора. Средства были списаны на основании удостоверения КТС предприятия. Тинькофф Банк заявил, что действовал в рамках законодательства, а списание средств было подтверждено гендиректором компании, которая, по мнению банка, имела признаки фирмы-однодневки. Как комментировала кредитная организация, банк согласно законодательству был обязан перечислить средства по удостоверению КТС. К делу была подключена полиция.

НСФР в результате разработал ряд рекомендаций по законодательным изменениям для Банка России, Росфинмониторинга, Минтруда и Государственной думы РФ.

Совет, в частности, предложил взыскивать сумму свыше 200 тыс. рублей по удостоверениям КТС только через Федеральную службу судебных приставов (ФСПП), а также увеличить срок для проверки подлинности удостоверения до 14 дней. Для этого должны быть внесены изменения в ст. 70 закона «Об исполнительном производстве».

Вопиющая история с Тинькофф Банком и КТС: а так можно было? Кейс Тинькофф Банка, списавшего 5,5 млн рублей на основе удостоверения КТС, потряс многих. Следствие разбирается, кто виноват, а мы разберемся, что такое КТС и за что отвечает банк.

Кроме того, НСФР предлагает изменить ст. 384 Трудового кодекса РФ, а именно обязать работодателя уведомлять Федеральную инспекцию труда (ФИТ) о создании, ликвидации и вынесении решений КТС и определить порядок уведомления.

Помимо этого, НСФР предлагает ввести уголовную ответственность за создание фиктивных КТС и КТС, созданных в мошеннических целях.

Банк России, по мнению НСФР, со своей стороны должен определить порядок предварительного направления в Росфинмониторинг и/или в БЦБ РФ сообщений о поступивших на исполнение удостоверений КТС и предусмотреть возможность отказа в исполнении данного документа.

Участники заседания подняли вопрос целесообразности существования КТС. «Вопрос о целесообразности сохранения КТС как класса — это, наверное, пережиток советской системы управления трудовыми отношениями», — заявил председатель НСФР Андрей Емелин. Впрочем, ликвидация КТС, по его словам, это «неоптимальная идея».

Руководитель управления комплаенс Тинькофф Банка Галина Кузнецова также высказала мнение, что «институт КТС умер». «Эта схема (удостоверение КТС. — Прим. Банки.ру) используется мошенниками только для обналичивания, только для вывода денежных средств из банка», — отметила Галина Кузнецова.

Рекомендации, по словам главы НСФР, в настоящий момент изучаются Росфинмониторингом и Банком России с привлечением участников рынка.

Анна БРЫТКОВА, Banki.ru