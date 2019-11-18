Начата процедура объединения РНКБ, опорного банка Крыма, и санируемого им краснодарского Крайинвестбанка. О получении Центробанком соответствующего уведомления от РНКБ сообщает пресс-служба регулятора.

Реорганизация осуществляется в форме присоединения Крайинвестбанка к РНКБ.

Крайинвестбанк на 100% принадлежат РНКБ, а единственным акционером последнего выступает Росимущество. Обе кредитные организации находятся в санкционном списке Минфина США. РНКБ был выбран санатором Крайинвестбанка в декабре 2015 года, хотя финансовое оздоровление кредитной организации началось только 11 месяцев спустя. Как сообщал «Коммерсант», санатор не мог договориться с ЦБ о размере финансовой поддержки, которая требуется Крайинвестбанку. В итоге на спасение банка было выделено 27,9 млрд рублей (25,9 млрд рублей — в капитал и еще 2 млрд рублей — на ликвидность). В декабре 2018 года ЦБ продлил санацию Крайинвестбанка с десяти до 15 лет, увеличив срок кредита, выданного на поддержку бизнеса. Тогда же Банк России объявил о возможном присоединении Крайинвестбанка к санатору — РНКБ.



Изначально планировалось слияние банков к 2023 году, но в середине этого года председатель совета директоров крымского банка Михаил Якунин объявил, что РНКБ присоединит санируемый банк раньше — 1 января 2020-го. Он подчеркивал, что за счет этой сделки РНКБ рассчитывает на укрепление своих позиций в «материковой» части России, а также будет серьезно расширено продуктовое предложение для жителей Краснодарского края, в том числе за счет льготных программ.