Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Банку ДОМ.РФ до уровня «ruA», по рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «ruBBB» со «стабильным» прогнозом.



«Пересмотр рейтинга связан со значительным ростом капитализации банка и повышением его значимости для АО «ДОМ.РФ». Рейтинг банка характеризуется приемлемыми оценками рыночных позиций, высоким уровнем достаточности капитала при невысокой рентабельности деятельности, консервативной оценкой корпоративного управления, а также адекватной позицией по ликвидности и низким качеством активов», — поясняется в релизе агентства.

Аналитики отмечают, что в течение девяти месяцев 2019 года банк был докапитализирован со стороны АО «ДОМ.РФ» совокупно на 55 млрд рублей, что «позитивно отразилось как на значении нормативов достаточности капитала, так и на способности капитала банка к абсорбированию возможных убытков (буфер по капиталу увеличился с 5% от базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств. В рамках анализа также было учтено запланированное до конца 2019 года увеличение капитала в размере 24,1 млрд рублей, которое позволит существенно нарастить активы в течение 2020 года, а также досрочно завершить действующий ПФО до конца I квартала 2020 года.

«Досрочное завершение ПФО банка будет сопровождаться созданием резервов по ряду проблемных активов и сокращением объемов непрофильных активов на балансе», — указывает агентство.

Положительное влияние на рейтинг оказывает высокий уровень финансовой и административной поддержки банка со стороны основного акционера, что учтено в факторе поддержки, говорится в релизе.

Как напоминает агентство, Банк ДОМ.РФ — крупный ипотечно-строительный банк с широкой федеральной сетью обслуживания, единственным акционером которого является АО «ДОМ.РФ».