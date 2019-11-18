Россельхозбанк разместил выпуск четырехлетних биржевых облигаций серии БО-10Р в объеме 5 млрд рублей. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщили в банке.

Книга заявок по выпуску была открыта 6 ноября 2019 года с ориентиром по ставке купона 7—7,1% годовых. В ходе бук-билдинга было подано более 40 заявок от всех групп инвесторов: банков, инвестиционных и управляющих компаний, а также частных лиц. Размещение было завершено 15 ноября. Финальная ставка полугодового купона была определена на уровне 7% годовых, что соответствует нижней границе ценового диапазона. Зафиксированная ставка купона стала самой низкой за всю историю заимствований банка, подчеркивается в релизе.

Организатором и агентом по размещению Россельхозбанк выступил самостоятельно.



«Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Биржевые облигации включены в третий котировальный список Московской биржи», — указывают в РСХБ.