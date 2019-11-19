Чистая прибыль Россельхозбанка по итогам девяти месяцев 2019 года составила 4,3 млрд рублей по сравнению с убытком в размере 9,6 млрд рублей годом ранее. Таковы данные сокращенной консолидированной отчетности группы по МСФО.



«Результаты деятельности группы за девять месяцев 2019 года демонстрируют положительную динамику — рост кредитного портфеля как в корпоративном, так и в розничном бизнесе, расширение объемов привлеченных ресурсов от основных клиентских сегментов, наращивание собственных средств и чистой прибыли группы. Улучшению ключевых показателей в том числе способствовало поступательное развитие операций группы в третьем квартале 2019 года», — отмечается в сообщении.

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) за отчетный период увеличился на 6,9% (плюс 157,4 млрд рублей) и составил 2,448 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) вырос относительно конца 2018-го на 7,1% (плюс 131,7 млрд рублей) и составил 1,988 трлн рублей. Размер активов группы на конец отчетного периода составил 3,091 трлн рублей. За III квартал активы группы выросли на 3,7% (плюс 109,5 млрд рублей).

«За девять месяцев 2019 года депозиты и остатки на счетах клиентов выросли на 13 миллиардов рублей (плюс 0,5%) и составили 2,434 триллиона рублей. За третий квартал 2019 года средства юридических лиц увеличились на 5,4% (плюс 66,2 миллиарда рублей). Депозиты и остатки на счетах физических лиц выросли с начала года на 101,9 миллиарда рублей (плюс 9,8%), до 1,137 триллиона рублей. При этом остатки на текущих и расчетных счетах клиентов группы увеличились за отчетный период на 20,5%, до 340,6 миллиарда рублей», — говорится в релизе.

Чистый процентный доход сократился на 1,1% по сравнению с результатом за девять месяцев прошлого года — до 54,4 млрд рублей. Чистый комиссионный доход группы за девять месяцев составил 15,9 млрд рублей.