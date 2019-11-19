Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг НК Банка на уровне «ruB+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при низких показателях рентабельности, приемлемым качеством активов, устойчивой ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, значительный объем активов банка размещен на депозите в Банке России и на счетах в НКЦ (на 1 октября 2019 года 32% валовых активов). Кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей формирует порядка 30% активов на 1 октября 2019-го и представлен как кредитами МСБ, так и ссудами крупному бизнесу.

Для банка характерен высокий запас балансовой ликвидности (на 1 октября 2019 года Н2 равен 100%; Н3 составляет 138%; покрытие ликвидными активами привлеченных средств — 63%) при незначительном объеме рыночных источников дополнительной ликвидности, заключили в «Эксперт РА».

