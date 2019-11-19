При снижении ключевой ставки крупные заемщики могут рассчитывать на снижение ставок и им становится легче обслуживать кредиты, но это грозит и снижением прибыльности банков из-за уменьшения процентной маржи. Об этом заявил в интервью Reuters президент ВТБ Андрей Костин.

«У нас существует большая задолженность у крупных заемщиков, но позитивный фактор для них — это снижение ставок. Становится дешевле обслуживать кредиты. Так всегда: есть крупный клиент, с ним есть соглашение, что он платит столько-то, но когда снижают ставки, то все клиенты, хоть и не сразу, приходят с вопросами о снижении ставок. Разве откажешь? С крупными компаниями трудно спорить. На практике мы часто снижаем ставки», — рассказал глава ВТБ.

При этом он отметил, что на фоне снижающихся ставок банкам уже не получить высокую маржу.

«Очевидно, что ставки будут идти вниз. Если так, то высокую маржу уже не получишь, — рассуждает Костин. — В Европе базовая ставка отрицательная, но и ставки по коммерческим кредитам находятся на минимальном уровне, так что маржинальность крайне низкая. У нас тоже по мере снижения инфляции и ключевой ставки пространство для маневра сужается, и в долгосрочной перспективе маржа банковского сектора будет сокращаться, так что определенная угроза для прибыльности банков присутствует. Когда мы просили снижения ставок, председатель ЦБ (Эльвира Набиуллина) меня предупреждала, что мы еще поплачем».

В ДИП ЦБ объяснили, как снижение ключевой ставки отразится на доходах банков В III квартале 2019 года прибыль банковского сектора РФ составила почти 500 млрд рублей.

Что касается задолженности крупных заемщиков, то глава ВТБ, в частности, прокомментировал ситуацию с «Мечелом».

«Мы не выкупили долги «Мечела» перед Сбербанком, мы их обменяли — объем на объем. Там было небольшое расхождение, мы его компенсировали другими долгами. Но ключевое — мы поменяли «Евроцемент» на «Мечел». Главный кредитор «Евроцемента» — Сбербанк, а главные кредиторы «Мечела» — ВТБ с Газпромбанком, почти в паритете. Нам проще работать с одним непростым клиентом, чем с двумя, тем более что мы позитивно смотрим на «Мечел». Нам кажется, что по новому графику реструктуризации «Мечел» вполне в состоянии выплачивать долг. Новый график пока согласовывается, это предмет довольно обширных переговоров. Как-нибудь договоримся, думаю», — отметил Костин.

«Мы сразу сказали, что управлять «Мечелом» мы не хотим. Если смотреть вдолгую, то «Мечел» — вполне эффективная компания. Другое дело, что Игорь Зюзин немного не рассчитал, набрав достаточно дорогих активов в период большого роста цен на уголь… Позднее цены присели, и инвестиций не хватило», — добавил он.

По мнению Костина, «Эльгинское месторождение потенциально может приносить куда больше денег, но проект требует дополнительных вложений, а в настоящее время маловероятно, что кто-то обеспечит «Мечел» достаточными средствами на быстрое развитие «Эльги».

«Мы не планируем выдавать «Мечелу» кредит на выкуп доли Газпромбанка в «Эльге», — обозначил Костин позицию ВТБ. — Мы сразу сказали, что не намерены так увеличивать наш риск, и Зюзин об этом знает, мы с ним говорили».

«Речи о банкротстве «Мечела» пока не идет, — подчеркнул глава ВТБ. — Если Газпромбанк будет продавать кому-то долги компании, мы будем работать с новым кредитором. Думаю, Зюзин ищет деньги на выкуп доли Газпромбанка в «Эльге». Все должно проясниться к январю-февралю».



Костин также дал понять, что ВТБ пока не планирует выкуп долга «Мечела» перед синдикатом зарубежных банков по кредиту на 500 млн долларов. «Мы пока не планируем выкуп этого долга, но в процессе реструктуризации мы будем смотреть на планы компании по развитию и в зависимости от них определим дальнейшую стратегию», — сказал глава банка.

По информации РБК , переуступка Сбербанком в пользу ВТБ прав на получение выплат по кредитам в рублях и долларах, выданным «дочкам» «Мечела», на общую сумму 49 млрд рублей увеличила долю ВТБ в кредитном портфель «Мечела» до 51%. Общий долг «Мечела» Игоря Зюзина превышает 400 млрд рублей, задолженность перед ВТБ теперь — 204,6 млрд рублей. Информагентство ссылается на поступившее ему сообщение «Мечела», посвященное результатам за III квартал 2019 года.

