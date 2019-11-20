Центробанк вернется к обсуждению уравнивания тарифов на межбанковские переводы с теми, что действуют внутри банков, сообщает РБК . По словам директора департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимира Таможникова, регулятор хочет обсудить этот вопрос на рабочей группе с участием Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Комиссия (должна быть) единой как для переводов вовне, так и внутри, — объяснял в прошлом году первый зампред Банка России Сергей Швецов инициативу регулятора. — Чтобы не было стимулирования запирать счет в одной финансовой организации». Правила предлагалось распространить на переводы не только физлиц, а на все категории клиентов. Пресс-служба ФАС сообщила, что ведомство вместе с Минфином и ЦБ еще в декабре прошлого года направило в правительство доклад, где говорилось, что «взимаемые банками комиссии за осуществление межбанковских переводов в определенной мере являются барьерами для потребителя в случае принятия им решения о смене банка». Но «специальных заградительных барьеров в виде повышенной стоимости услуг на межбанковские переводы» служба не выявила. Отдельные банки, чтобы привлечь клиентов, позволяют переводить им деньги из других кредитных организаций без комиссий.

Если инициативу примут, размеры комиссии будут устанавливаться банком, сказал Таможников: тариф может составлять как 0%, так и, например, 0,2%, но будет единым для разных видов переводов. Таким образом, кредитные организации будут конкурировать друг с другом с помощью этих тарифов, отметил он. «У нас есть большие надежды на Систему быстрых платежей, которая параллельно решает этот вопрос. Другое дело, что ее внедрение, развитие функционала, получение клиентской базы потребует времени. Поэтому, может быть, имеет смысл и тот и другой процесс запустить параллельно», — отметил Таможников.

«Система быстрых платежей пока не решает вопрос доступных межбанковских переводов для населения, так как не все ее используют: к ней до сих пор не подключен крупнейший банк, также часть переводов проводится со счетов в кассах банка», — отмечает глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. С другой стороны, инициатива ЦБ и ФАС может привести к тому, что комиссии появятся за переводы внутри банков, допускает он.