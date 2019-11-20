Глава ВТБ Андрей Костин назвал обратный фактор дедолларизации — из-за перехода к евро российские компании теряют деньги.

«Дедолларизация, мне кажется, — следствие агрессивной политики Соединенных Штатов по использованию своей валюты в крайне политических интересах», — сказал он в кулуарах форума «Россия зовет».

«К сожалению, есть обратные факторы, сегодня те российские компании, которые перешли с доллара на евро, испытывают проблемы, так как евро имеет негативные ставки, значит, эти компании теряют деньги», — отметил глава ВТБ.

​Глава ВТБ призвал россиян «жить рублем» Андрей Костин также пояснил, что план по дедолларизации предусматривает увеличение доли расчетов с внешними контрагентами в национальных валютах и стимулирование бизнеса к регистрации в России.

Ранее Bloomberg оценило потери России за первый год сокращения доли доллара в золотовалютных запасах страны в 8 млрд долларов. Снижать долю доллара в международных расчетах и внутренних резервах неоднократно призывал президент России Владимир Путин. Осенью 2018 года Минфин, Минэкономразвития и ЦБ внесли свои предложения по дедолларизации экономики. В начале ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что за последние шесть лет доля расчетов в евро за российский экспорт выросла на 8 процентных пунктов — до 17,3%.

Напомним, ключевая ставка ЕЦБ находится в отрицательных значениях с 2016 года. В России такие ставки по депозитам запрещены законом. В последнее время ЦБ обсуждает возможность внесения поправок в Гражданский кодекс, чтобы банки могли вводить отрицательные ставки по вкладам в евро.