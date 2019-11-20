TCS Group Holding PLC — основанная предпринимателем Олегом Тиньковым группа, в состав которой входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», компания «Тинькофф Страхование», управляющая компания «Тинькофф Капитал» и еще ряд компаний, — получила за девять месяцев 2019 года чистую прибыль в 25,1 млрд рублей, увеличив показатель более чем на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в сообщении группы «Тинькофф».

Чистая прибыль группы за III квартал составила 9,7 млрд рублей. В релизе подчеркивается, что для группы это рекордно высокое значение квартальной чистой прибыли. В III квартале 2018 года показатель равнялся 7,3 млрд рублей.

Совокупные активы группы выросли на 35% с начала года до 507,6 млрд рублей, общий кредитный портфель — на 57% до 369 млрд. Объем кредитного портфеля за вычетом резервов вырос на 61% с начала года и составил 319,9 млрд рублей. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле группы — 7,9%.

Рыночная доля «Тинькофф» на российском рынке кредитных карт по состоянию на 1 ноября достигла 13,2%, указывается в числе прочего в сообщении. При этом за первые девять месяцев 2019 года привлечено более 3,2 млн новых клиентов по кредитным продуктам.

Объем средств на счетах увеличился на 23% с начала года и достиг 346,7 млрд рублей. На 1 октября 2019 года группа осуществляла обслуживание текущих счетов более чем 6,3 млн клиентов с общим остатком денежных средств на этих счетах 169,2 млрд рублей. Свыше 514 тыс. клиентов представляют сегмент МСБ, общий остаток на их счетах — 45,3 млрд.

Объем собственных средств группы увеличился на 97% с начала года до 83,4 млрд рублей. По состоянию на 1 октября 2019 года показатель достаточности капитала по нормативу Н1.0 ЦБ РФ составлял 11,9%, по нормативу Н1.2 — 10,9%, по нормативу Н1.1 — 8,4%.

«В самом начале третьего квартала мы успешно привлекли 300 миллионов долларов США в рамках SPO на Лондонской фондовой бирже, что позволит группе еще больше укрепить свои позиции по капиталу и поддерживать дальнейший рост бизнеса», — отмечает председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.

«Благодаря росту клиентской базы направления деятельности, не связанные с кредитованием, демонстрируют стабильно высокие результаты, и их доля составляет 32% от общей выручки группы за первые девять месяцев 2019 года», — отмечается в сообщении группы «Тинькофф». Уточняется, что комиссионный доход в III квартале вырос на 33% к аналогичному периоду прошлого года до 9,4 млрд рублей, а доход по направлению «Тинькофф Страхование» — более чем в два раза, до 4,3 млрд.

«В 2019 мы сосредоточились на дальнейшем развитии экосистемы «Тинькофф» и усилении направлений, не связанных с кредитованием… Число текущих счетов, обслуживаемых группой, выросло на 39%, а клиентская база сервиса «Тинькофф Инвестиции» увеличилась в 2,4 раза», — комментирует Хьюз.

У сервиса «Тинькофф Инвестиции» 750 тыс. клиентов, уточняется в релизе.



В числе прочего сообщается, что по состоянию на 1 ноября 2019 года приложение «Тинькофф» было установлено свыше 17,3 млн раз, количество активных пользователей в месяц составило 4,6 млн, в день — 1,5 млн. «Это основа экосистемы «Тинькофф» и ключевой канал общения с нашими клиентами, и мы инвестируем очень много ресурсов в его развитие», — отметил Хьюз в ходе конференц-кола. «Мы уже давно не ограничиваемся только финансовыми услугами в своем приложении: у нас клиенты могут посмотреть таргетированные конкретно на них «сториз», купить билеты в кино, на выставки, концерты и другие мероприятия, забронировать стол в ресторане, купить билеты на самолет, посмотреть скидки в близлежащих торговых центрах, записаться в салон красоты и многое другое», — напомнил он.