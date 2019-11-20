Банк ВТБ и «ДОМ.РФ» договорились осуществить в 2020 году крупнейший в истории российской секьюритизации рыночный выпуск ипотечных облигаций с поручительством «ДОМ.РФ» в объеме до 300 млрд рублей. Соответствующий меморандум был подписан в рамках XI ежегодного инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», сообщили стороны в среду, 20 ноября.

«Совместный выпуск ипотечных облигаций ВТБ и «ДОМ.РФ» призван стать эталонным на российском рынке ипотечной секьюритизации благодаря высокой ликвидности и широкой базе инвесторов. Он будет предназначен в том числе для инвесторов-нерезидентов. Планируется, что выпуск будет размещен на Московской бирже путем открытой подписки», — отмечают стороны соглашения.

Как напомнил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, с начала 2016 года банк уже реализовал четыре успешные сделки в рамках программы «ДОМ.РФ» общим объемом 290 млрд рублей.

«ДОМ.РФ» разместил выпуск облигаций под ипотечные кредиты ВТБ на 95,7 млрд рублей Выпуск ипотечных облигаций направлен на повышение доступности кредитов.

«Развитие рынка ипотечных облигаций будет способствовать росту конкуренции среди ипотечных банков и достижению целевых показателей национального проекта «Жилье и городская среда», предусматривающего снижение ставки по ипотеке ниже 8%. Инструмент секьюритизации позволит банкам нарастить объем выдачи ипотечных кредитов и сделать покупку жилья доступнее для людей. Ожидаем, что крупнейший рыночный выпуск с банком ВТБ станет одним из ключевых событий для рынка ипотеки и ипотечных облигаций в России», — прокомментировал генеральный директор «ДОМ.РФ» Александр Плутник.



ИЦБ «ДОМ.РФ» — стандартные однотраншевые ипотечные ценные бумаги, обеспеченные солидарным поручительством «ДОМ.РФ». Эмитентом выступает структура «ДОМ.РФ Ипотечный агент».