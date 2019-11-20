Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Метрополь» (лицензия отозвана 18 ноября 2016 года, признан банкротом 7 февраля 2017-го), подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц кредитной организации по ее обязательствам в общем размере 983,8 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано в среду, 20 ноября, на сайте АСВ.

«Заявление подано 18 ноября 2019 года в отношении Котюжанского А. Г., Ворновицкой А. Е., Фаминского А. В., Пучкова Н. А., Пушкаря Д. Ю., Долотова Д. Ю., Гончаровой Е. Н., Соколовой О. А., Торшхоева Р. М., Некрасова С. Н., Колдышкина И. Ю., Рыжкова С. И.», — уточняется в релизе.

Напомним, что, в частности, Елена Гончарова исполняла обязанности председателя правления банка, Сергей Рыжков входил в правление. Андрей Фаминский возглавлял совет директоров, Айдар Котюжанский и Дмитрий Пушкарь были членами совета. Котюжанский был крупнейшим бенефициарным собственником банка; значимый пакет был у Анны Ворновицкой, которая в свое время также входила в совет директоров банка.

Как поясняют в АСВ, в ходе конкурсного производства в банке было установлено, что контролирующими лицами были «совершены неправомерные действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов физическим и юридическим лицам, замещению ликвидных активов на права требования к техническим компаниям, фактически отсутствующее имущество, а также неликвидные финансовые активы». Контролирующие лица не принимали предусмотренных законом мер по предупреждению банкротства банка. Все это сделало невозможным удовлетворение требований кредиторов в полном объеме.



АСВ ранее сообщало об обнаружении почти 698 млн рублей недостачи в КБ «Метрополь». ЦБ вскоре после признания банка банкротом представил данные временной администрации, согласно которым руководство банка с целью сокрытия факта хищения активов не передало документы на его недвижимое имущество балансовой стоимостью более 550 млн рублей. Также в ходе ревизии была выявлена недостача денежной наличности в размере порядка 21,4 млн рублей. Помимо этого в ходе обследования финансового состояния кредитной организации были установлены операции по кредитованию организаций и физических лиц, имеющих сомнительную платежеспособность.

