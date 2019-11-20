ВТБ может провести ряд кадровых изменений в правлении кредитной организации в начале следующего года, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

«Планируем [изменения]. Я думаю, [изменения] будут, но не на самом высоком эшелоне. На уровне правления. Думаю, мы в начале следующего года проведем несколько изменений», — сказал Костин.

На вопрос журналистов, рассматривает ли он возможность ухода из ВТБ, Костин спросил: «А куда я денусь?».

«Уже 11-й форум [«Россия зовет!»] проходит. Как без меня? Никак. Пока Владимир Владимирович [Путин] будет ездить [на форум], я буду работать. Кому-то же надо встречать [президента]», — заявил он.