Иск Агентства по страхованию вкладов к бывшим контролирующим лицам банка «Гагаринский» на общую сумму более 1,8 млрд рублей удовлетворен частично, свидетельствует опубликованное в среду сообщение на сайте АСВ.

Агентство 1 июня 2018 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка «Гагаринский» 11 лиц, контролировавших кредитную организацию, в общем размере почти 1,848 млрд рублей. АСВ рассчитывало взыскать эти средства с Эдуарда Кадыргулова, Жанны Нечаевой, Натальи Гребенниковой, Алексея Коляскина, Татьяны Карпушкиной, Марины Мишурис, Алексея Архипова, Олега Костикова, Александра Трындина, Ивана Жегулина и Андрея Гордеева.

Напомним, что Андрей Гордеев, помимо того что был членом совета директоров, возглавлял правление банка, в которое также входили Татьяна Карпушкина, Марина Мишурис и Иван Жегулин. Совладелец банка Эдуард Кадыргулов был председателем совета директоров, в числе других его членов были совладелец банка Алексей Архипов и Александр Трындин. В число собственников входила Жанна Нечаева.

По данным АСВ, контролирующими лицами совершались виновные действия по замене ликвидных активов банка (денежных средств) на неликвидную ссудную задолженность технических юридических лиц, а также осуществлялись иные действия, повлекшие хищение денежных средств кредитной организации, что явилось причиной существенного ухудшения финансового положения банка и его банкротства.

АСВ требует с 11 бывших руководителей и совладельцев банка «Гагаринский» 1,8 млрд рублей В результате проверки обстоятельств банкротства установлено, что контролирующими лицами совершались виновные действия по замене ликвидных активов банка на неликвидную ссудную задолженность технических юридических лиц.

Арбитражный суд Москвы 18 ноября удовлетворил требования конкурсного управляющего частично : к субсидиарной ответственности привлечены Наталья Гребенникова, Алексей Коляскин, Андрей Гордеев, Татьяна Карпушкина, Иван Жегулин, Жанна Нечаева, Эдуард Кадыргулов, Алексей Архипов, Олег Костиков и Александр Трындин. Производство по делу приостановлено до завершения расчетов с кредиторами банка.

В отношении Марины Мишурис агентству отказано в удовлетворении исковых требований.

Напомним, «Гагаринский» лишился лицензии 3 июля 2015 года и был признан банкротом в октябре 2015-го, функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.



В начале 2017 года Никулинский суд Москвы приговорил к пяти годам заключения бывшего председателя совета директоров банка «Гагаринский» Эдуарда Кадыргулова, признанного виновным в хищении 240 млн рублей.