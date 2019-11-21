Глава ВТБ Андрей Костин и топ-менеджмент группы встретили гостей традиционного приема в рамках инвестиционного форума «Россия зовет!» в стиле героев саги о Гарри Поттере. Видео и выдержки из диалогов приводит РБК .

Вечерний прием, проходящий в Москве в среду, 20 ноября, как и в прошлые годы, носит тематический характер. В этом году главным сюжетом вечера стала история из серии романов Джоан Роулинг.

Как следует из видео с открытия и из описания одного из участников мероприятия, сюжет разворачивается в Хогвартс-сити (в оригинальном романе — Хогвартс — главное учебное заведение волшебников). В образе главных героев: Гарри Поттер — Юрий Соловьев (первый заместитель президента — председателя правления ВТБ), Рон Уизли — Алексей Яковицкий (гендиректор «ВТБ Капитал»), Гермиона Грейнджер — Елена Колесник (старший вице-президент банка ВТБ).

Все герои по сюжету постановки — студенты факультета Вэтэбор — «чемпиона по квиддичу с 2008 года». Также в Хогвартс-сити есть факультеты — Сберебин, Альфенбах и Тинькомиф. Для героев звучит предупреждение: «Осторожно — не попадите в санкционную турбулентность!». Главный злодей — волшебник Доллар-Де-Морт.

Глава ВТБ Андрей Костин выступил перед собравшимися в роли главы школы Хогвардс-сити Андрея Дамблдоровича (в оригинале — Альбус Дамблдор).

В прошлом году темой вечера стала вселенная «Звездных войн»: тогда Костин выступил перед гостями мероприятия в роли Оби-Вана Кеноби, а Соловьев — в образе джедая Люка Скайуокера. В диалогах герои говорили о том, что «звезда Смерти неоднократно пыталась запугать Республику санкциями и нанести удары по всей инвестиционной галактике», но «не родился еще такой ситх, которому бы открылась мудрость джедаев».