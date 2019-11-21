Верховный суд (ВС) РФ подтвердил отказ бывшему владельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву в передаче дела о его банкротстве по подсудности из арбитража Москвы в суд Ямало-Ненецкого АО, говорится в определении суда.

Ананьев обжаловал в ВС определение столичного арбитражного суда от 30 июля и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 сентября.

Суд пришел к выводу о том, что кредитор правомерно обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве Ананьева, которое принято с соблюдением правил о территориальной подсудности. «Возражения должника об обратном не аргументированы и, по сути, свидетельствуют о наличии у него намерения искусственно изменить территориальную подсудность дела о банкротстве», — отметил ВС.

Арбитраж Москвы 14 ноября прекратил производство по заявлению зерновой компании «Настюша» о признании банкротом Дмитрия Ананьева. Ранее суд назначил на 17 декабря рассмотрение заявления компании Rushford Corporate Limited о банкротстве Ананьева.

Суд в Москве прекратил банкротство экс-бенефициара Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева Суд удовлетворил соответствующее ходатайство должника.

В июне суд в рамках дела о банкротстве Ананьева отказал в аресте его имущества в размере 2,8 млрд рублей.

ЦБ ввел временную администрацию по управлению Промсвязьбанком 15 декабря 2017 года. Функции временной администрации по управлению банком были возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».