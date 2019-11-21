Чистый прирост портфеля кредитов физическим лицам в октябре стал минимальным с начала 2019 года — 0,9% за месяц, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ «О развитии банковского сектора в январе — октябре 2019 года» . Замедление темпов роста розничного кредитования регулятор связывает с введением показателя долговой нагрузки (ПДН) и завершением крупной сделки по секьюритизации ипотечных кредитов.

В целом темпы роста розничного кредитования составили 15,9% за десять месяцев 2019 года по сравнению с 18,7% за аналогичный период 2018-го.

Напомним, с 1 октября банки обязаны рассчитывать ПДН заемщика. По кредитам заемщикам с высокой долговой нагрузкой установлены повышенные коэффициенты риска. Эта мера была призвана охладить рост необеспеченного потребкредитования. Темпы роста необеспеченного кредитования снижались с мая, но все равно оставались на достаточно высоком уровне — 17,5% за январь ­— сентябрь 2019 года против 16,9% за тот же период предыдущего года.



Банк России признает, что в качестве побочного эффекта от введения ПДН может произойти некоторое ухудшение качества обслуживания необеспеченных кредитов. Это связано с тем, что наиболее закредитованные заемщики не смогут легко брать новые кредиты. «Но в долгосрочной перспективе это перекроется существенным позитивным эффектом от данных мер», — говорится в материале ЦБ.