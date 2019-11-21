Победителем конкурса Агентства по страхованию вкладов по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Кредитинвест» (Дагестан, Кизилюрт) стал Россельхозбанк. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентство начнет выплату через РСХБ страхового возмещения вкладчикам «Кредитинвеста», в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством РФ к малым предприятиям, с 25 ноября. Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 22 ноября на сайте агентства и 25 ноября в «Российской газете».

Анализ структуры представленного в АСВ реестра обязательств КБ «Кредитинвест», а также количество вкладчиков с незначительными остатками (44%) позволяет прогнозировать, что за выплатой страхового возмещения на сумму 270,9 млн рублей могут обратиться не менее 1,7 тыс. вкладчиков, в том числе 240 вкладчиков — малых предприятий с требованиями на сумму 73 млн рублей, указано в релизе.



Банк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста» 15 ноября этого года.

