Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банка «Левобережный» до уровня «ruA-» со «стабильным» прогнозом. Ранее у банка был рейтинг «ruBBB+» с «позитивным» прогнозом.

«Рейтинг кредитоспособности отражает невысокие рыночные позиции банка, адекватные оценки качества активов, ликвидности и запаса по капиталу при высокой рентабельности и адекватном корпоративном управлении. Повышение рейтинга связано с органическим ростом масштабов бизнеса банка при улучшении качественных характеристик кредитного портфеля и поддержании высокой прибыльности деятельности», — поясняют аналитики.

Невысокая оценка рыночных позиций отражает низкую долю банка в основных сегментах российского банковского рынка, а также существенную концентрацию бизнеса в рамках домашнего региона (порядка 60% кредитного портфеля по юрлицам, ИП и физлицам приходится на Новосибирскую область). Одновременно агентство отмечает адекватные позиции банка на региональном рынке («Левобережный» — крупнейший по размеру активов банк Новосибирской области), а также его устойчивую клиентскую базу и постепенное расширение масштабов деятельности. Позитивно на рейтинговой оценке отражается универсальный профиль бизнеса. Концентрация активов банка на связанных с его бенефициарами сторонах оценивается как низкая.

Позиция по капиталу рассматривается как адекватная. Также отмечаются стабильно высокие показатели рентабельности бизнеса при высоком уровне покрытия расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами. Это позволяет акционерам регулярно получать дивидендные выплаты (согласно нынешней дивидендной политике, ежегодно в качестве дивидендов распределяется 20% чистой прибыли).

Качество активов, две трети которых приходится на кредитный портфель, оценивается как адекватное. Для банка характерна низкая концентрация крупных кредитных рисков. Диверсификация корпоративного кредитного портфеля по отраслям признается адекватной. Портфель ценных бумаг более чем на 95% представлен вложениями в долговые ценные бумаги эмитентов с рейтингами «ruAA-» и выше по шкале «Эксперт РА». Кредитное качество основных банков-корреспондентов и партнеров на рынке МБК рассматривается как высокое.

Существующий запас ликвидных активов позволяет банку выдержать досрочный отток примерно 35% обязательств срочностью свыше месяца без нарушения норматива Н3. Структура фондирования характеризуется повышенной концентрацией на одном источнике (средства физлиц и ИП формировали около 60% пассивов на 1 октября этого года), при этом зависимость от средств крупнейших кредиторов остается низкой. Динамика привлеченных средств исторически стабильна.



Текущее качество активов и высокая операционная эффективность деятельности позволяют рассматривать риск-менеджмент и управление банком в целом как адекватные, отмечается в числе прочего в релизе «Эксперт РА».