Чистая прибыль Банка ДОМ.РФ за девять месяцев 2019 года составила 5,7 млрд рублей, увеличившись на 178,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе кредитной организации.

Портфель кредитов, выданных клиентам, на 30 сентября 2019 года составил 144,679 млрд рублей, увеличившись с начала года на 78,9%. В частности, портфель ипотечных кредитов составил 100,1 млрд рублей, прибавив с начала года 148,6%.

Объем средств физических лиц уменьшился с начала года на 27%, юридических — увеличился на 63,4%. Общие обязательства на 30 сентября 2019 года составили 184,199 млрд рублей (минус 10,8%). В числе факторов снижения показателя отмечается досрочное погашение банком субординированного займа Агентства по страхованию вкладов с суммой основного долга 6,8 млрд рублей, а также досрочное погашение займа АСВ с суммой основного долга 7,1 млрд в рамках исполнения мероприятий, предусмотренных планом финансового оздоровления банка.



Собственные средства на 30 сентября составили 64,374 млрд рублей, увеличившись с начала года на 63,581 млрд в связи с ростом уставного капитала банка на 55 млрд рублей, получением совокупного дохода в размере 6,563 млрд и эффектом от выбытия ООО «РК Строй» в размере 2,018 млрд.