Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о наделении Промсвязьбанка статусом опорного банка для оборонного сектора. Об этом сообщает РБК , уточняя, что трансляция заседания велась на сайте Госдумы. Против принятия законопроекта в первом чтении выступали депутаты фракций ЛДПР и «Справедливой России». За принятие проголосовали 322 депутата (72%).

Законопроект наделяет ПСБ (на 100% принадлежит Росимуществу) статусом опорного банка для оборонно-промышленного комплекса, а также позволяет государству определять объем контрактов по гособоронзаказу, банковским сопровождением которых будет заниматься ПСБ. В документе объем средств не установлен; информагентство ранее писало, что за ПСБ предполагается закрепить обслуживание не менее чем 70% контрактов по гособоронзаказу. Весь объем гособоронзаказа составляет порядка 1,5 трлн рублей, сообщил РБК представитель Минфина.

Законопроект принимается в ускоренном порядке, его необходимо одобрить до конца осенней сессии, отметил на заседании замминистра финансов Юрий Зубарев. В связи с этим срок представления поправок к законопроекту ко второму чтению депутаты сократили с 21 до 14 дней.

Документ критиковали депутаты от ЛДПР и «Справедливой России» Александр Шерин (зампред комитета по обороне) и Валерий Гартунг. Последний состоит в комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству (это единственный комитет, не поддержавший принятие законопроекта в первом чтении без «дополнительных обосновывающих материалов и проектов нормативных правовых актов правительства»). В своем заключении комитет счел «противоречивым» то, что, хотя список уполномоченных для работы с ГОЗом банков был изъят из открытого доступа, наименование ПСБ будет содержаться в официальном документе.

Законопроект предполагает, что государственный заказчик сохраняет возможность согласовывать для исполнителя заказа размещение средств в ином уполномоченном банке. Помимо ПСБ с ГОЗом сейчас работают принадлежащий «Ростеху» Новикомбанк и банк «Россия». «На практике такой подход может привести или к безальтернативному назначению государственным заказчиком опорного или уполномоченного банка, что требует дополнительных обоснований, или к оспариванию головным исполнителем решений государственного заказчика по выбору банка, что создает реальные угрозы срыва ГОЗ», — писали депутаты в заключении комитета.

Гутенев: монополия Промсвязьбанка в сфере оборонзаказа чревата ростом нецелевых расходов в ОПК Организации ОПК окажутся в зависимости от одной коммерческой организации, подверженной как рыночным, так и правовым рискам.

На заседании Госдумы Зубарев отметил, что порядок перевода предприятий на обслуживание в Промсвязьбанке будет прописан в актах правительства, «проекты которых уже готовы». На 2020 год запланирован перевод не менее 50% средств в ПСБ, на 2021 год — не менее 60%, в 2022 году предусмотрен выход на «запланированный уровень — не менее 70%», пояснил Зубарев.

«Сам законопроект направлен на то, чтобы снизить риски для всей банковской системы с учетом санкционного давления, о котором мы все знаем», — отметил Зубарев. «В ПСБ проведена существенная модернизация IT-систем. В то время, когда он переходил из частного в государственную собственность, системы не выдерживали никакой критики. Сейчас он удовлетворяет требованиям», — сказал Зубарев.

Депутат Гартунг из «Справедливой России» заявил, что если государство определит минимальную планку средств, которые должны быть переведены в Промсвязьбанк, это фактически приведет к созданию «госмонополии». Он также спросил, какую позицию занимают Минобороны, оборонные предприятия и банки, которые сейчас обслуживают ГОЗ. Шерин из ЛДПР добавил, что его фракция выступает против создания «монополиста-монстра».

Зубарев в ответ заверил, что длящиеся контракты не пострадают, а доля, которая остается у других банков, «достаточно существенная». «В соответствии с законом банковское сопровождение гособоронзаказа осуществляется бесплатно. В данном случае Промсвязьбанк не зарабатывает», — напомнил замминистра финансов.

В Минфине также считают, что данная система позволит снизить стоимость заемных средств для оборонных предприятий. «За счет аккумулирования средств на счетах ПСБ у него появляется возможность кредитовать ниже существующих ставок. Есть примеры, когда [предприятия] кредитуются по ставке 6,5%, что существенно ниже рыночной ставки», — заключил Зубарев.



Промсвязьбанк, который раньше контролировали братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, был отправлен на санацию в конце 2017 года. Позднее правительство решило сделать на его базе опорный банк оборонного сектора.