Альфа-Банк размещает допвыпуск субординированных евробондов в объеме 450 млн долларов.

«Альфа-Банк размещает дополнительный выпуск субординированных еврооблигаций в объеме 450 миллионов долларов по цене 101% от номинала при общем спросе инвесторов более 700 миллионов долларов. Изначально банк хотел разместить бумаги на 350 миллионов долларов, но принял решение увеличить объем размещения, чтобы удовлетворить спрос российских и американских инвесторов. В итоге американские инвесторы выкупили чуть больше 25% выпуска, около 60% пришлось на российских инвесторов», — рассказали в кредитной организации.

«Это уникальный случай, когда сумма допэмиссии превышает первоначальный объем (400 миллионов долларов). Все обычно целятся в размер, не превышающий первоначальный», — отметил заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

Самый большой спрос был зафиксирован в конце дня — от «больших американских институциональных инвесторов». «Для нас это очень хороший сигнал интереса к российской экономике со стороны вернувшихся американских инвесторов. Они хотели купить больше 25% выпуска, но банк был вынужден сократить аллокацию для американских клиентов, потому что приоритет был, конечно, удовлетворить локальный спрос, который поддерживал банк все эти годы», — заявил банковский топ-менеджер.



«Мы впечатлены высоким спросом со стороны американских инвесторов, который составлял более 200 миллионов долларов. Это спрос был со стороны топовых американских институциональных инвесторов — фондов, которые управляют триллионами долларов», — заметил он.

Формат выпуска 144А был специально ориентирован на американских инвесторов, указали в банке.

Параметры будут соответствовать основным условиям первоначального выпуска субординированных еврооблигаций, который был размещен Альфа-Банком 15 октября 2019 года: кол-опцион — 15 апреля 2025 года, погашение — 15 апреля 2030 года, ставка купона до кол-опциона — 5,95% годовых (выплата — раз в шесть месяцев). Доходность к дате кол-опциона составила 5,73%.



Банк заранее уведомил ЦБ, что будет выпускать такой инструмент. После закрытия сделки банк подаст документы регулятору для признания этого инструмента частью капитала второго уровня. «Я думаю, в течение месяца, до конца отчетного года это будет уже учтено, и отчетность банка на конец года будет учитывать этот новый выпуск», — уточнил Чухлов.

Технически первоначальный выпуск и дополнительное размещение будут учтены как один, совокупная сумма составит 850 млн долларов.

«Это рекордный объем субординированного выпуска за всю историю Альфа-Банка», — заявил Чухлов. «Этот выпуск Альфа-Банка — очень позитивный сигнал для российской экономики, свидетельствующий о возвращении американского спроса на российский фондовый рынок», — заключил он.



Средства будут направлены на увеличение кредитного портфеля Альфа-Банка. «Мы взяли капитал с запасом на амбициозные планы роста, особенно в розничном сегменте и в кредитовании малого и среднего бизнеса», — уточнил Чухлов.

Ранее в 2019 году Альфа-Банк дважды выходил на рынок международного капитала: в феврале был размещен выпуск старших еврооблигаций на сумму 10 млрд рублей по ставке 9,35% со сроком до погашения 3,5 года, и в октябре был размещен выпуск субординированных еврооблигаций на сумму 400 млн долларов США по ставке 5,95% со сроком до погашения через 10,5 года и кол-опционом через 5,5 года.

