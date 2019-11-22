Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направит на расчеты с кредиторами первой очереди Татфондбанка дополнительно 1,642 млрд рублей, следует из сообщения АСВ.

«За счет этого в рамках расчетов, проводимых в период с 29 сентября 2017 года по 2 марта 2020 года, процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди, включенных в реестр требований кредиторов ПАО «Татфондбанк», увеличен с 37,95% до 40,27% суммы установленных требований. Рост процента обеспечен агентством за счет поступлений в конкурсную массу денежных средств, полученных от реализации имущества банка, а также в результате претензионной и исковой работы по взысканию задолженности и добровольного погашения задолженности должниками банка», — говорится в релизе.

ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка в марте 2017 года.

