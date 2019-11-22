Угрозы экосистеме Сбербанка со стороны Системы быстрых платежей (СБП), которую НСПК создает, пока не видны, сообщил президент Сбербанка Герман Греф в интервью Forbes .

«Пока не вижу. Быстрые платежи — это одна маленькая функция нашего финансового бизнеса. Пока вроде бы не приняли решения о создании на базе СБП государственной экосистемы, и я очень сильно удивлюсь, если это произойдет», — сказал он и добавил, что к СБП кредитная организация присоединена по соответствующему закону.

«Мы просто сказали, что не видим в этом смысла и не будем присоединяться. Потом приняли закон — мы присоединились. Я ни разу на эту тему не общался ни с президентом, ни с премьером, ни с депутатами», — пояснил глава Сбербанка.

ЦБ пригрозил Сбербанку новым штрафом при неподключении к Системе быстрых платежей Сбербанк физически не сможет подключиться к СБП до конца года.

По его словам, чем больше времени и сил ты тратишь на борьбу, тем меньше их остается на созидание.

«Когда мне задавали вопросы, я отвечал, что я не понимаю, зачем нужно создавать эту государственную систему, брать за это со всех комиссии. Для чего некоторые уходящие с рынка структуры эту идею продвигали, я могу понять. Я также понимаю, когда страны пытаются создавать на своих неразвитых рынках системы платежей и переводов. А у нас, на самом развитом рынке в мире, вдруг государственный орган выходит и начинает создавать альтернативу банковскому бизнесу. Я, честно говоря, не вижу в этом никакого смысла. Но время все расставит по местам», — сказал Греф.