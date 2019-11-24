Совокупный объем затрат россиян в традиционных кинотеатрах в январе — октябре 2019 года вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, средний чек покупки в кинотеатре за этот период увеличился на 14% и составил 450 рублей. Таковы данные исследования Сбербанка, IT-компании «Платформа ОФД» и онлайн-кинотеатра Okko в проекте «СберДанные» (инициатива по анализу и обработке больших данных).



Вместе с билетом на киносеанс россияне чаще всего покупают попкорн, бутылку газировки или воду без газа, чипсы или начос.



«Больше всего за один поход в кино тратили в Татарстане, Краснодарском крае, Москве, Московской области, Санкт-Петербурге (более 600 рублей). Меньше всего — в Кировской, Орловской, Тамбовской, Ярославской областях, Забайкальском крае (менее 250 рублей)», — отмечается в сообщении.

По данным онлайн-кинотеатра Okko, входящего в экосистему Сбербанка, «за первые три квартала 2019 года объемы просмотров в онлайн-кинотеатре Okko увеличились почти вдвое (+98%), а количество часов у экрана — более чем в два раза (+104%)».

Все больше россиян смотрят фильмы с мобильных устройств, средний показатель роста просмотра на планшетах и смартфонах по РФ — 120%, на Smart TV и игровых консолях — 96%. Во многом этому способствует и будет способствовать развитие формата веб-сериалов, заключили аналитики.

